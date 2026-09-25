Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Als Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik seien Rheinmetall, Renk und OHB seine "Top Picks" im Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungssegment./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
970.20 €
|
Abst. Kursziel*:
64.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
971.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.64%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
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09:28
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
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09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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08:23
|EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.09.26
|XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
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24.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
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24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
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|10:53
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
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|10.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
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