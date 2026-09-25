Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Rheinmetall-Aktie erhält Buy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Als Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik seien Rheinmetall, Renk und OHB seine "Top Picks" im Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungssegment.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2.0 Prozent auf 970.60 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 64.85 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 47’156 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 37.2 Prozent. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT

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