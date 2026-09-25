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25.09.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 975,80 EUR ab.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 975,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'468 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 969,70 EUR. Bei 990,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 62'440 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 7,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3.29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 75,85 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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