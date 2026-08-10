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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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10.08.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Mittag ausgebremst

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 1'128,00 EUR.

Rheinmetall
1053.08 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1'128,00 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'399 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'125,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'154,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'827 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2'008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 43,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 900,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 20,20 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 37,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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