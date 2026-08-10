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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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10.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1'146,20 EUR.

Rheinmetall
1053.08 CHF -1.23%
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Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 1'146,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'338 Punkten steht. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'162,40 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'143,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'154,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9'610 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 75,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 27,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,99 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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