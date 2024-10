NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Autokonzern habe ein insgesamt gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh;