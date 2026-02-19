Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

30.19
CHF
0.19
CHF
0.62 %
09:35:55
BRXC
19.02.2026 08:11:21

Renault Overweight

Renault
30.18 CHF 0.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der für 2026 gegebene Ausblick liege im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung. Auch die mittelfristig gesetzten Ziele entsprächen seinen Annahmen, wenngleich sie leicht unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.42 € 		Abst. Kursziel*:
34.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.94%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse