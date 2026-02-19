Renault 30.18 CHF 0.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der für 2026 gegebene Ausblick liege im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung. Auch die mittelfristig gesetzten Ziele entsprächen seinen Annahmen, wenngleich sie leicht unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.