25.02.2026 12:57:34
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers sei "in Ordnung"./rob/bek/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
20.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.26%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse