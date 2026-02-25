Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.1%  SPI 19’237 0.2%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’091 0.4%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’163 0.8%  Gold 5’191 0.9%  Bitcoin 51’180 3.3%  Dollar 0.7744 0.1%  Öl 71.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Ausblick: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alcon-Aktie dreht ins Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum
Suche...

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

18.32
CHF
0.03
CHF
0.16 %
14:29:49
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 12:57:34

Iberdrola SA Neutral

Iberdrola
18.31 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers sei "in Ordnung"./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.99 € 		Abst. Kursziel*:
-13.96%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
20.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.26%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?