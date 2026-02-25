Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

163.11
CHF
2.00
CHF
1.24 %
14:28:55
BRXC
25.02.2026 13:00:47

Air Liquide Buy

Air Liquide
163.11 CHF 1.24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Marge (Ebit) des Gaseherstellers habe seit 2022 um 3,6 Prozentpunkte zugelegt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Investorensicht gehe es nun um die Frage, ob Air Liquide den Rückstand im Vergleich zu Linde wettmachen kann./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

