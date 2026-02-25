Air Liquide 163.11 CHF 1.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Marge (Ebit) des Gaseherstellers habe seit 2022 um 3,6 Prozentpunkte zugelegt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Investorensicht gehe es nun um die Frage, ob Air Liquide den Rückstand im Vergleich zu Linde wettmachen kann./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.