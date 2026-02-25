Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Marge (Ebit) des Gaseherstellers habe seit 2022 um 3,6 Prozentpunkte zugelegt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Investorensicht gehe es nun um die Frage, ob Air Liquide den Rückstand im Vergleich zu Linde wettmachen kann./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178.48 €
|
Abst. Kursziel*:
17.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.48%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
|
24.02.26
|Anleihe: Air Liquide nimmt mit Dreier-Tranche 640 Mio Fr. auf (AWP)
|
20.02.26
|Air Liquide-Aktie zieht deutlich an: Gewinn steigert - Margenziel angehoben (AWP)
|
19.02.26
|EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.02.26