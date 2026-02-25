Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

176.50
CHF
-2.70
CHF
-1.51 %
14:14:07
SWX
Heidelberg Materials Sector Perform

Heidelberg Materials
178.33 CHF -2.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur um ein Prozent darunter, schrieb Anthony Codling in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lege den Schluss nahe, dass der Transformationsbeschleuniger Wirkung zeige./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
233.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
197.65 € 		Abst. Kursziel*:
17.89%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
193.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.20%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse