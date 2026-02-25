Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur um ein Prozent darunter, schrieb Anthony Codling in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lege den Schluss nahe, dass der Transformationsbeschleuniger Wirkung zeige./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
233.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
197.65 €
|
Abst. Kursziel*:
17.89%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
193.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.20%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
