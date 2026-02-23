NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander kurz vor einem Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Das Interesse der Anleger dürfte sich vor allem auf die Kostenkontrolle der spanischen Großbank richten, schrieb Benjamin Toms in einem Ausblick am Mittwoch. Auch das Potenzial bei den Ausschüttungen dürfte dort Thema sein./rob/bek/tih;