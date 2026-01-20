Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

29.67
CHF
0.76
CHF
2.63 %
14:16:47
BRXC
Renault Outperform

Renault
29.66 CHF 2.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Autobauer habe die Prognosen für 2025 bestätigt, schrieb Stephen Reitman am Dienstag nach einer Telefonrunde mit Analysten. Die operative Marge 2026 dürfte unter der für 2025 liegen. Seine positive Haltung gegenüber der Aktie basiere vor allem auf Maßnahmen der Franzosen zur Sicherstellung einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der chinesischen Konkurrenz./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31.98 € 		Abst. Kursziel*:
34.46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.08%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

