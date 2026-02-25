AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen für 2025 von 11,05 auf 13,95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kosten hätten sich im Schlussquartal verringert nach Anstiegen in den drei Quartalen zuvor, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Winterflugverkehr der Fluggesellschaft habe es jüngst Belastungen gegeben. Er hob potenziellen geopolitischen Gegenwind hervor./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.95 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12.83 €
|
Abst. Kursziel*:
8.73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.77%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
