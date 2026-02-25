Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

11.76
CHF
0.08
CHF
0.65 %
14:29:04
BRXC
25.02.2026 13:03:47

AIR France-KLM Neutral

AIR France-KLM
11.76 CHF 0.65%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen für 2025 von 11,05 auf 13,95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kosten hätten sich im Schlussquartal verringert nach Anstiegen in den drei Quartalen zuvor, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Winterflugverkehr der Fluggesellschaft habe es jüngst Belastungen gegeben. Er hob potenziellen geopolitischen Gegenwind hervor./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

