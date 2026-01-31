Renault Aktie 293557 / FR0000131906
31.01.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die Renault-Aktie ein
10 Analysten gaben ihre Einschätzung der Renault-Aktie preis.
4 Experten stufen die Renault-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Renault mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Renault ein Kursziel von 38,75 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,98 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 31,77 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|43,00 EUR
|35,35
|20.01.2026
|UBS AG
|28,00 EUR
|-11,87
|20.01.2026
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|32,20
|20.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|39,00 EUR
|22,76
|20.01.2026
|Barclays Capital
|-
|-
|19.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|38,00 EUR
|19,61
|19.01.2026
|Bernstein Research
|43,00 EUR
|35,35
|14.01.2026
|UBS AG
|28,00 EUR
|-11,87
|13.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|39,00 EUR
|22,76
|09.01.2026
|Barclays Capital
|42,50 EUR
|33,77
|09.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|45,00 EUR
|41,64
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch
