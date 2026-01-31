So schätzen Analysten die Renault-Aktie ein

10 Analysten gaben ihre Einschätzung der Renault-Aktie preis.

4 Experten stufen die Renault-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Renault mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Renault ein Kursziel von 38,75 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,98 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 31,77 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 43,00 EUR 35,35 20.01.2026 UBS AG 28,00 EUR -11,87 20.01.2026 Deutsche Bank AG 42,00 EUR 32,20 20.01.2026 Jefferies & Company Inc. 39,00 EUR 22,76 20.01.2026 Barclays Capital - - 19.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 38,00 EUR 19,61 19.01.2026 Bernstein Research 43,00 EUR 35,35 14.01.2026 UBS AG 28,00 EUR -11,87 13.01.2026 Jefferies & Company Inc. 39,00 EUR 22,76 09.01.2026 Barclays Capital 42,50 EUR 33,77 09.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 45,00 EUR 41,64 05.01.2026

Redaktion finanzen.ch