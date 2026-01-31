Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Microsoft951692Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
KW 5: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Work-Life-Balance verbessern - So geht's
Bitcoin rutscht unter 80'000 Dollar: Schwäche am Kryptomarkt hält an
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Suche...
Plus500 Depot

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.01.2026 18:00:38

So schätzen Analysten die Renault-Aktie ein

Renault
29.09 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

10 Analysten gaben ihre Einschätzung der Renault-Aktie preis.

4 Experten stufen die Renault-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Renault mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Renault ein Kursziel von 38,75 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,98 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 31,77 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research43,00 EUR35,3520.01.2026
UBS AG28,00 EUR-11,8720.01.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR32,2020.01.2026
Jefferies & Company Inc.39,00 EUR22,7620.01.2026
Barclays Capital--19.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)38,00 EUR19,6119.01.2026
Bernstein Research43,00 EUR35,3514.01.2026
UBS AG28,00 EUR-11,8713.01.2026
Jefferies & Company Inc.39,00 EUR22,7609.01.2026
Barclays Capital42,50 EUR33,7709.01.2026
JP Morgan Chase & Co.45,00 EUR41,6405.01.2026

Redaktion finanzen.ch