NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwacher Umsatz, ein gesenkter Ausblick und eine Dividendenkürzung seien nicht wirklich überraschend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die strategischen Pläne des Chefs Dave Lewis im Sommer an./rob/bek/tih;