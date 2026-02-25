Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.1%  SPI 19’237 0.2%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’091 0.4%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’163 0.8%  Gold 5’191 0.9%  Bitcoin 51’180 3.3%  Dollar 0.7744 0.1%  Öl 71.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Ausblick: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alcon-Aktie dreht ins Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum
Suche...

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

18.36
CHF
-1.05
CHF
-5.43 %
10:55:26
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 13:06:10

Diageo Outperform

Diageo
18.36 CHF -5.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwacher Umsatz, ein gesenkter Ausblick und eine Dividendenkürzung seien nicht wirklich überraschend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die strategischen Pläne des Chefs Dave Lewis im Sommer an./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19.55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16.91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse