Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Onlineapotheke für 2026 lägen durch die Bank klar unter den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis, das sich am Mittelpunkt der Zielspanne daraus ergebe, liege um 19 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



