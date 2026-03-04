Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Onlineapotheke für 2026 lägen durch die Bank klar unter den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis, das sich am Mittelpunkt der Zielspanne daraus ergebe, liege um 19 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.86 €
|
Abst. Kursziel*:
200.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
207.50%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:32
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:31
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:29
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|44.00
|-17.76%
