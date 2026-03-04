Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’598 1.4%  SPI 18’730 1.4%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 24’160 1.6%  Euro 0.9084 0.0%  EStoxx50 5’873 1.8%  Gold 5’202 2.2%  Bitcoin 55’568 4.0%  Dollar 0.7804 -0.2%  Öl 82.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BioVersys-Aktie zieht an: Phase-I-Daten zu Hoffnungsträger in Fachjournal publiziert
PLAZZA-Aktie steigt: Höherer Ertrag und Gewinn - Dividende wird angehoben
dormakaba-Aktie: Übernahme von deutschem Zugangsspezialisten Any2any
SNB-Aktie in Grün: Emphase mit grafischer Entwicklung neuer Banknotenserie beauftragt
Implenia-Aktie springt an: Betriebsgewinn zieht an - Dividende steigt - Wechsel im Management
Suche...
eToro entdecken

Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

44.20
CHF
-9.30
CHF
-17.38 %
12:54:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 11:29:51

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
44.63 CHF -18.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Onlineapotheke für 2026 lägen durch die Bank klar unter den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis, das sich am Mittelpunkt der Zielspanne daraus ergebe, liege um 19 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.86 € 		Abst. Kursziel*:
200.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
207.50%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
11.02.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen