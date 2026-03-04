Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
|
04.03.2026 13:16:00
Siemens-Aktie fester: Konzern baut für 200 Millionen Euro "intelligente" Fabrik in Amberg
Siemens modernisiert den Produktions- und Entwicklungsstandort Amberg. Wie der Konzern mitteilte, investiert er rund 200 Millionen Euro in den Neubau einer "intelligenten" Fabrik für den Geschäftsbereich Smart Infrastructure, die bis 2030 entstehen soll.
Die Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,85 Prozent auf 232,90 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
12.02.26
|Siemens-Aktie sehr stark: Ausblick nach unerwartet starkem Quartal erhöht (Dow Jones)
|
12.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Spinoff möglicherweise erst 2027 (Dow Jones)
|
11.02.26
|Ausblick: Siemens präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Siemens-Aktie freundlich: Fitch hält an Rating fest (Dow Jones)
|
06.02.26
|Aktien von Siemens und Stadler steigen: Grossauftrag für automatisierte Züge (Dow Jones)
|
05.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Q1 hinter Wachstumserwartungen - Diagnostikgeschäft belastet - Marge hält (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Siemens stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft (finanzen.ch)
