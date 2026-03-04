Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Aktie 1206758 / US8261975010

04.03.2026 13:16:00

Siemens-Aktie fester: Konzern baut für 200 Millionen Euro "intelligente" Fabrik in Amberg

Siemens-Aktie fester: Konzern baut für 200 Millionen Euro

Siemens modernisiert den Produktions- und Entwicklungsstandort Amberg. Wie der Konzern mitteilte, investiert er rund 200 Millionen Euro in den Neubau einer "intelligenten" Fabrik für den Geschäftsbereich Smart Infrastructure, die bis 2030 entstehen soll.

Siemens
116.00 EUR 1.75%
Kaufen Verkaufen
Siemens will dort eine selbstlernende, autonome und sehr flexible Produktion aufbauen, die von Künstlicher Intelligenz mitgesteuert wird. Der Betrieb soll damit effizienter und nachhaltiger werden. Ausserdem will Siemens schnell auf Marktentwicklungen reagieren können.

Die Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,85 Prozent auf 232,90 Euro.

DOW JONES

