Medienbericht 04.03.2026 13:16:36

Nestlé-Aktie gefragt: Blue-Bottle-Verkauf offenbar im Gespräch - neue Investition in Brasilien

Nestlé-Aktie gefragt: Blue-Bottle-Verkauf offenbar im Gespräch - neue Investition in Brasilien

Der Lebensmittelkonzern Nestlé soll laut einem Medienbericht konkrete Gespräche über einen möglichen Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an der US-Premium-Kaffeehauskette Blue Bottle Coffee führen.

Der Private-Equity-Investor Centurium Capital Partners befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach arbeite Centurium derzeit an den letzten Details einer möglichen Vereinbarung für den Spezialitätenkaffee-Röster und -Händler. Ein Abschluss könnte zwar bald erfolgen, sei aber noch nicht garantiert.

Nestlé wollte den Bericht gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Blue Bottle wurde 2002 im kalifornischen Oakland gegründet und betreibt über 100 Filialen unter anderem in den USA, China, Japan und Singapur. Nestlé hatte 2017 dem Bericht zufolge rund 425 Millionen Dollar für einen Anteil von 68 Prozent an dem Unternehmen bezahlt.

Centurium ist unter anderem als Investor beim chinesischen Kaffeekettenbetreiber Luckin Coffee engagiert. Zusammen mit Luckin habe die Beteiligungsgesellschaft zuletzt verschiedene Kaffee-Ketten als mögliche Übernahmeziele geprüft, darunter auch Costa Coffee sowie den Betreiber der %-Arabica-Filialen in China, hiess es im Bericht weiter.

Nestlé hat 370 Mio Fr. in Tierfutterfabrik in Brasilien investiert

Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat eine neue Fabrik für Nass-Tierfutter im brasilianischen Vargeão eröffnet. Nestlé hat für das Werk 2,5 Milliarden brasilianischen Real (rund 370 Mio Fr.) investiert.

Mit der Anlage will die Sparte Nestlé Purina laut Mitteilung vom Mittwoch ihre Produktionskapazität für Nassfutter in Brasilien nahezu verdoppeln und damit das Wachstum in einem der weltweit grössten Märkte für Tiernahrung bedienen. Zugleich soll das Werk auch Exportmärkte beliefern.

Nach Unternehmensangaben nutzt der Standort moderne Produktionstechnologien wie Robotik, IoT-Anwendungen und Künstliche Intelligenz. Ein integriertes Operationszentrum steuert die Prozesse. Zudem werde die Fabrik vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben.

Tiernahrung gehört für Nestlé weltweit zu den strategischen Wachstumsfeldern. Der Konzern will insbesondere das Premiumsegment bei Nassfutter ausbauen und seine Präsenz in Schwellenländern stärken.

Die Nestlé-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,43 Prozent stärker bei 81,60 Franken.

Vevey (awp)

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
