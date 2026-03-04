Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
44.00CHF
-9.50CHF
-17.76 %
13:02:22
SWX
04.03.2026 11:32:34
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
44.63 CHF -18.26%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach dem Geschäftsbericht für das vergangene Jahr sowie den 2026er-Prognosen zunächst mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Die größte Abweichung nach unten gebe es im Rezeptgeschäft in Deutschland./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.86 €
|
Abst. Kursziel*:
150.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
155.83%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|44.00
|-17.76%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:01
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aroundtown Hold
|11:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rolls-Royce Hold
|11:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
Brenntag Buy
|11:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
BASF Buy
|11:32
|
Baader Bank
Redcare Pharmacy Buy
|11:31
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight
|11:29
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy