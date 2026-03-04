Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

44.00
CHF
-9.50
CHF
-17.76 %
13:02:22
SWX
04.03.2026 11:32:34

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
44.63 CHF -18.26%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach dem Geschäftsbericht für das vergangene Jahr sowie den 2026er-Prognosen zunächst mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Die größte Abweichung nach unten gebe es im Rezeptgeschäft in Deutschland./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.86 € 		Abst. Kursziel*:
150.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
155.83%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
11.02.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
