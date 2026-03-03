Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
Rolls-Royce Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1080 auf 1250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht für 2025 habe die Fortschritte bei der Profitabilität und Effizienz der Briten belegt, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Er hob seine Prognosen für operatives Ergebnis und Barmittelzuflüsse für 2028 in Reaktion auf die erhöhten Mittelfristziele an./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Hold
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
12.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.32 £
|
Abst. Kursziel*:
-6.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.62%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|11:59
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11:59
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
