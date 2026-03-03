Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 11:59:14

Rolls-Royce Hold

Rolls-Royce
13.96 CHF 5.51%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1080 auf 1250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht für 2025 habe die Fortschritte bei der Profitabilität und Effizienz der Briten belegt, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Er hob seine Prognosen für operatives Ergebnis und Barmittelzuflüsse für 2028 in Reaktion auf die erhöhten Mittelfristziele an./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Hold
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
12.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13.32 £ 		Abst. Kursziel*:
-6.15%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13.25 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.62%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

11:59 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
