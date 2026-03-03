BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den jüngsten Quartalsbericht der Ludwigshafener an. Mit ihrer Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 liegt sie mit 6,9 Milliarden Euro über dem Konsens knapp unter dem oberen Ende der Zielspanne des Konzerns./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
46.61 €
Abst. Kursziel*:
30.87%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
46.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.32%
Analyst Name::
Georgina Fraser
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittag in Grün (finanzen.ch)
12:26
|Optimismus in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
09:29
|BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
03.03.26
|BASF Aktie News: BASF büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
03.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX-Anleger treten am Mittag Rückzug an (finanzen.ch)
03.03.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt am Mittag deutlich ab (finanzen.ch)
03.03.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger ergreifen am Dienstagmittag die Flucht (finanzen.ch)
