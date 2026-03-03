Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026

BASF Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den jüngsten Quartalsbericht der Ludwigshafener an. Mit ihrer Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 liegt sie mit 6,9 Milliarden Euro über dem Konsens knapp unter dem oberen Ende der Zielspanne des Konzerns./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:59 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46.61 € 		Abst. Kursziel*:
30.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.32%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

