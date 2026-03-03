Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
44.00CHF
-9.50CHF
-17.76 %
13:02:22
SWX
04.03.2026 11:31:14
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Redcare Pharmacy
44.63 CHF -18.26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Onlineapotheke seien enttäuschend, schrieb Sarah Roberts am Mittwoch. Auch der Ausblick auf 2026 bedeute immensen Korrekturbedarf am Konsens./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
49.86 €
Abst. Kursziel*:
120.62%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
48.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
125.13%
Analyst Name::
Sarah Roberts
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
