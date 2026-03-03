Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
eToro entdecken

Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

44.00
CHF
-9.50
CHF
-17.76 %
13:02:22
SWX
04.03.2026 11:31:14

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

Redcare Pharmacy
44.63 CHF -18.26%


LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Onlineapotheke seien enttäuschend, schrieb Sarah Roberts am Mittwoch. Auch der Ausblick auf 2026 bedeute immensen Korrekturbedarf am Konsens./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49.86 € 		Abst. Kursziel*:
120.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
125.13%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse



11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
11.02.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank

