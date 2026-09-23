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FTSE 100 aktuell 23.09.2026 15:58:23

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Mittwoch.

Antofagasta
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Um 15:40 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0.03 Prozent auf 10’711.51 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.201 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 10’708.79 Punkte an der Kurstafel, nach 10’708.33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’682.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10’762.52 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.492 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 10’816.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10’428.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der FTSE 100 9’223.32 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Metlen Energy Metals (+ 2.05 Prozent auf 48.88 EUR), BP (+ 2.03 Prozent auf 5.53 GBP), Rentokil Initial (+ 1.71 Prozent auf 3.22 GBP), RELX (+ 1.67 Prozent auf 24.91 GBP) und Burberry (+ 1.66 Prozent auf 10.41 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Auto Trader Group (-3.97 Prozent auf 4.65 GBP), JD Sports Fashion (-3.56 Prozent auf 0.76 GBP), Antofagasta (-3.23 Prozent auf 37.19 GBP), Melrose Industries (-2.75 Prozent auf 4.74 GBP) und Fresnillo (-2.44 Prozent auf 29.21 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 54’114’366 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.513 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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