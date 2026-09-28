Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag

Um 15:40 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.20 Prozent auf 10’717.03 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.179 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent tiefer bei 10’695.19 Punkten, nach 10’695.25 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’688.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’758.74 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’824.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’508.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 9’284.83 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7.70 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 12.39 Prozent auf 3.47 GBP), Howden Joinery Group (+ 4.02 Prozent auf 7.90 GBP), Kingfisher (+ 2.62 Prozent auf 3.37 GBP), Admiral Group (+ 1.93 Prozent auf 36.88 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1.91 Prozent auf 71.85 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-4.33 Prozent auf 43.29 GBP), Fresnillo (-4.26 Prozent auf 27.67 GBP), Sage (-3.52 Prozent auf 9.67 GBP), Experian (-2.81 Prozent auf 25.37 GBP) und RELX (-2.77 Prozent auf 24.57 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 39’348’055 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 301.594 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch