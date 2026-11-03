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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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03.11.2026 17:38:21

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
68.21 CHF -1.23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Kennzahlen zur Kundenaktivität seien im Oktober weiterhin stark geblieben, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf Online-Apotheken. Nach starken Zwischenberichten werde Redcare mit einem übertrieben großen Abschlag zu DocMorris gehandelt. Diese bleibt daher seine bevorzugte Aktie./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
97.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73.90 € 		Abst. Kursziel*:
31.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.26%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
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17:38 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
11:14 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
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