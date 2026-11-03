Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Kennzahlen zur Kundenaktivität seien im Oktober weiterhin stark geblieben, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf Online-Apotheken. Nach starken Zwischenberichten werde Redcare mit einem übertrieben großen Abschlag zu DocMorris gehandelt. Diese bleibt daher seine bevorzugte Aktie./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.90 €
|
Abst. Kursziel*:
31.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.26%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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02.11.26
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|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
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|So stuften die Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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|Redcare Pharmacy Buy
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|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
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|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.26
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|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
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|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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|0.07%
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HUGO BOSS Neutral
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