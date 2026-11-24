Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.12 Prozent fester bei 17’153.68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84.432 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.021 Prozent auf 17’136.70 Punkte an der Kurstafel, nach 17’133.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17’153.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’136.70 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SDAX auf 18’106.58 Punkte taxiert. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 18’437.38 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 16’053.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1.16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 4.41 Prozent auf 1.02 EUR), Befesa (+ 2.27 Prozent auf 38.30 EUR), OHB SE (+ 2.22 Prozent auf 184.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2.05 Prozent auf 14.92 EUR) und Dürr (+ 2.04 Prozent auf 15.98 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.28 Prozent auf 64.40 EUR), Springer Nature (-2.24 Prozent auf 21.80 EUR), Wacker Neuson SE (-1.12 Prozent auf 19.50 EUR), PVA TePla (-0.96 Prozent auf 26.70 EUR) und SFC Energy (-0.76 Prozent auf 18.34 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 132’665 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.203 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 9.08 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch