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Sempora Studie bestätigt: Shop Apotheke ist erste Wahl bei Verbraucher:innen und führend bei Gesundheitskompetenz.



19.11.2026 / 10:27 CET/CEST

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Sevenum, die Niederlande, 19. November 2026 – Shop Apotheke, Teil von Redcare Pharmacy, Europas führender Online-Apotheke, belegt in der aktuellen „Sempora OTC- und Apothekenmarktstudie 2026 gleich zweimal den ersten Platz: bei der Kaufpräferenz für rezeptfreie Medikamente und bei der von Verbraucher:innen zugeschriebenen Gesundheitskompetenz. Die Ergebnisse unterstreichen die starke Position der Online-Apotheke im deutschen Markt.

Für die Studie befragte das Marktanalyseunternehmen Sempora Consulting 1.010 Verbraucher:innen in Deutschland. Auf die Frage, bei welchem Anbieter sie rezeptfreie Medikamente am ehesten online kaufen würden, liegt Shop Apotheke auf Platz eins – und überholt damit nicht nur andere bekannte Online-Apotheken sondern auch Anbieter aus dem Drogerie- und Onlinehandel. Auch bei der Frage, welchem Anbieter die höchste Gesundheitskompetenz zugeschrieben wird, führt Shop Apotheke das Ranking klar an.

Hoher Bekanntheitsgrad und starkes Vertrauen in pharmazeutische Kompetenz.

Die Studie bestätigt zudem die hohe Bekanntheit von Shop Apotheke: 83 Prozent der Befragten kennen die Online-Apotheke. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um acht Prozentpunkte. Damit ist Shop Apotheke weiterhin die bekannteste Online-Apotheke unter den abgefragten Anbietern.

Bei der Wahl einer Online-Apotheke legen Verbraucher:innen besonderen Wert auf eine hohe Warenverfügbarkeit, günstige Preise und eine schnelle Lieferung. Die Spitzenposition bei der zugeschriebenen Gesundheitskompetenz zeigt zugleich, welche Bedeutung pharmazeutische Kompetenz für die Wahrnehmung von Shop Apotheke hat.

Wachsende Kundenzahl, hohe Zufriedenheit.

Die positive Wahrnehmung der Marke geht mit einem anhaltenden Wachstum der Kundenzahl von Redcare Pharmacy einher. Ende September 2026 zählte das Unternehmen europaweit 15,2 Millionen aktive Kund:innen, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Allein im dritten Quartal kamen rund 500.000 aktive Kund:innen hinzu. Auch die Kundenzufriedenheit liegt auf einem hohen Niveau: Der Net Promoter Score (NPS) von 76 unterstreicht die Bereitschaft der Kund:innen, das Angebot weiterzuempfehlen.

„Die Ergebnisse zeigen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer Gesundheitsversorgung sowohl auf einen einfachen digitalen Zugang als auch auf pharmazeutische Kompetenz und Verlässlichkeit Wert legen. Dass Shop Apotheke in beiden Rankings an erster Stelle steht, freut uns besonders. Unser Anspruch ist es, Menschen den Zugang zu Medikamenten und Gesundheitsprodukten so einfach wie möglich zu machen und dabei jederzeit unserer pharmazeutischen Verantwortung gerecht zu werden“, kommentiert Peter Schmid von Linstow, CEO von Redcare Pharmacy.

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Über Redcare Pharmacy.

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 15 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.