Um 12:09 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent auf 17’058.95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 84.432 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.021 Prozent auf 17’136.70 Punkte an der Kurstafel, nach 17’133.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’218.54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’038.82 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’106.58 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 18’437.38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16’053.96 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.71 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3.20 Prozent auf 38.65 EUR), 1&1 (+ 2.42 Prozent auf 25.40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2.36 Prozent auf 1.00 EUR), OHB SE (+ 2.22 Prozent auf 184.00 EUR) und Vincorion (+ 1.70 Prozent auf 15.57 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.61 Prozent auf 62.20 EUR), SCHOTT Pharma (-4.72 Prozent auf 21.20 EUR), Wacker Neuson SE (-3.35 Prozent auf 19.06 EUR), PVA TePla (-2.67 Prozent auf 26.24 EUR) und Hypoport SE (-2.64 Prozent auf 77.45 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 446’924 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.203 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 9.08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch