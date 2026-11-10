SDAX 701259 / DE0009653386
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10.11.2026 12:26:17
Optimismus in Frankfurt: SDAX in der Gewinnzone
Für den SDAX geht es aktuell aufwärts.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.93 Prozent höher bei 18’150.84 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89.369 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.586 Prozent auf 18’089.10 Punkte an der Kurstafel, nach 17’983.74 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’224.85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18’089.10 Einheiten.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 18’098.20 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’540.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SDAX 15’982.12 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.58 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 5.08 Prozent auf 87.85 EUR), Jungheinrich (+ 4.66 Prozent auf 24.28 EUR), HAMBORNER REIT (+ 3.87 Prozent auf 4.16 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.68 Prozent auf 74.65 EUR) und Einhell Germany vz (+ 3.40 Prozent auf 67.00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Medios (-4.39 Prozent auf 10.90 EUR), SMA Solar (-3.16 Prozent auf 47.84 EUR), PATRIZIA SE (-1.34 Prozent auf 6.61 EUR), Drägerwerk (-1.18 Prozent auf 100.60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.78 Prozent auf 25.48 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 222’725 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.171 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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