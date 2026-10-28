Redcare Pharmacy 65.42 CHF -5.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke sei auf einem guten Weg zu dauerhafter Profitabilität, weshalb die Aktien weiteren Kursanstieg verdienten, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.