Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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30.10.2026 07:50:26
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
65.42 CHF -5.66%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke sei auf einem guten Weg zu dauerhafter Profitabilität, weshalb die Aktien weiteren Kursanstieg verdienten, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.20 €
|
Abst. Kursziel*:
35.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.56%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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29.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy delivers strong Q3, with revenue increasing 18% driven by Rx and adjusted EBITDA margin up 1.0pp YoY to 3.4%. (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy mit starkem Q3: Rx-Geschäft treibt Umsatzwachstum von 18%; bereinigte EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert. (EQS Group)
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27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
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26.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
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23.10.26
|EQS-News: Wie kann Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verbessern? (EQS Group)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65.05
|-8.32%
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