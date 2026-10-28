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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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30.10.2026 07:50:26

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
65.42 CHF -5.66%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke sei auf einem guten Weg zu dauerhafter Profitabilität, weshalb die Aktien weiteren Kursanstieg verdienten, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.20 € 		Abst. Kursziel*:
35.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.56%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
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07:50 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
29.10.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
07.10.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
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