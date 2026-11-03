Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der Online-Apotheke für das dritte Quartal habe er seine Ebit-Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 erhöht, die Schätzungen für den Gewinn je Aktie aber reduziert, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung sei hauptsächlich technischer Natur, da er die Wandelanleihe nun konsequent als Fremdkapital behandle und potenzielle Wandlungsaktien nicht mehr mitzähle./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.40 €
|
Abst. Kursziel*:
65.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.45%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
|30.10.26
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
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|29.10.26
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|UBS AG
|29.10.26
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|31.07.26
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|UBS AG
|16.06.26
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|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
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|0.07%
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