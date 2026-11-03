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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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03.11.2026 11:14:26

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
69.00 CHF -0.09%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der Online-Apotheke für das dritte Quartal habe er seine Ebit-Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 erhöht, die Schätzungen für den Gewinn je Aktie aber reduziert, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung sei hauptsächlich technischer Natur, da er die Wandelanleihe nun konsequent als Fremdkapital behandle und potenzielle Wandlungsaktien nicht mehr mitzähle./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.40 € 		Abst. Kursziel*:
65.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.45%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
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11:14 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
29.10.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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