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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

70.45
CHF
-1.20
CHF
-1.67 %
13:25:51
SWX
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29.10.2026 11:20:58

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

Redcare Pharmacy
70.38 CHF -3.97%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe nach dem Prognose-Update im September nicht mehr überrascht, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
77.35 € 		Abst. Kursziel*:
-4.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
76.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.27%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:20 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
08:44 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
07.10.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07.10.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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