Freundlicher Handel: Das macht der SDAX mittags

Am Montag erhöht sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.83 Prozent auf 17’991.76 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89.361 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.030 Prozent fester bei 17’848.99 Punkten, nach 17’843.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17’993.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’800.17 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’098.20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SDAX mit 18’659.63 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 15’779.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.66 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 6.17 Prozent auf 203.00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4.92 Prozent auf 70.35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.68 Prozent auf 73.85 EUR), Befesa (+ 3.63 Prozent auf 38.50 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 3.21 Prozent auf 20.25 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SCHOTT Pharma (-4.37 Prozent auf 20.80 EUR), Deutsche Euroshop (-2.31 Prozent auf 16.10 EUR), TeamViewer (-2.26 Prozent auf 4.94 EUR), Douglas (-1.98 Prozent auf 7.92 EUR) und PNE (-1.36 Prozent auf 5.09 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 467’020 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5.171 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.35 zu Buche schlagen. Mit 8.55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch