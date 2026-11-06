Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.99 Prozent auf 17’847.10 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91.510 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.660 Prozent auf 17’907.11 Punkte an der Kurstafel, nach 18’026.06 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’814.99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 17’907.11 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.24 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 18’384.81 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 18’564.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der SDAX mit 15’932.76 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.83 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Fielmann (+ 3.08 Prozent auf 43.50 EUR), PNE (+ 2.48 Prozent auf 5.38 EUR), JOST Werke (+ 1.90 Prozent auf 58.90 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1.65 Prozent auf 21.60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 1.46 Prozent auf 4.87 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Stabilus SE (-6.43 Prozent auf 15.14 EUR), HelloFresh (-5.40 Prozent auf 3.15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.76 Prozent auf 70.50 EUR), Jungheinrich (-2.50 Prozent auf 21.84 EUR) und Dürr (-2.33 Prozent auf 15.94 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 225’336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.213 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch