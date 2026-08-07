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07.08.2026 16:35:40
Siemens-Aktie im Plus dank KI-Milliarden/Millionen-Spritze
Siemens investiert über 200 Millionen US-Dollar in zwei neue US-Produktionsstätten in Georgia und Texas, um die elektrische Infrastruktur für den boomenden Markt der KI-Rechenzentren auszubauen.
Die Investitionen seien Teil der globalen Strategie zur Kapazitätserweiterung, erklärte Siemens weiter. Bereits im Juli 2026 hatte das Unternehmen Investitionen von rund 300 Millionen Euro in seine deutschen Werke angekündigt, um das schnelle Wachstum von KI und Rechenzentren zu unterstützen.Im XETRA-Handel gewinnt die Siemens-Aktie zeitweise 2,44 Prozent auf 279,75 Euro.
DJG/DJN/cbr/cln
DOW JONES
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