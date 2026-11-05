RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Die Margen des Großküchenausrüsters hätten im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag. Insgesamt sei der Bericht aber durchwachsen, denn umsatzseitig plane das Unternehmen nun mit dem unteren Ende der angepeilten Spanne./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
835.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
628.00 €
|
Abst. Kursziel*:
32.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
631.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.33%
|
Analyst Name::
Fraser Donlon
|
KGV*:
-
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02.11.26
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