IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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24.09.2026 17:58:11
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich
Der TecDAX zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.
Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.42 Prozent tiefer bei 3’954.71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561.416 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.492 Prozent auf 3’992.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.82 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’995.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’946.46 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.539 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der TecDAX bei 4’049.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der TecDAX mit 3’883.02 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’653.44 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.12 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 4.86 Prozent auf 265.30 EUR), IONOS (+ 3.22 Prozent auf 35.22 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.80 Prozent auf 31.54 EUR), QIAGEN (+ 0.84 Prozent auf 38.84 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.22 Prozent auf 26.89 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nordex (-5.35 Prozent auf 38.54 EUR), SMA Solar (-4.45 Prozent auf 55.85 EUR), JENOPTIK (-4.31 Prozent auf 40.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.25 Prozent auf 68.65 EUR) und HENSOLDT (-4.16 Prozent auf 76.00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’877’473 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210.434 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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