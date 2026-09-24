Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’314 -0.4%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’264 -0.6%  Bitcoin 69’638 0.0%  Dollar 0.8283 0.4%  Öl 107.3 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
ETF Sparplan

IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 24.09.2026 17:58:11

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Der TecDAX zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

IONOS
32.74 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.42 Prozent tiefer bei 3’954.71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561.416 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.492 Prozent auf 3’992.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’995.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’946.46 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.539 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der TecDAX bei 4’049.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der TecDAX mit 3’883.02 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’653.44 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.12 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 4.86 Prozent auf 265.30 EUR), IONOS (+ 3.22 Prozent auf 35.22 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.80 Prozent auf 31.54 EUR), QIAGEN (+ 0.84 Prozent auf 38.84 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.22 Prozent auf 26.89 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nordex (-5.35 Prozent auf 38.54 EUR), SMA Solar (-4.45 Prozent auf 55.85 EUR), JENOPTIK (-4.31 Prozent auf 40.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.25 Prozent auf 68.65 EUR) und HENSOLDT (-4.16 Prozent auf 76.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’877’473 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210.434 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten