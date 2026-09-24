Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt nachmittags

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.01 Prozent tiefer bei 3’971.27 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561.416 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.492 Prozent auf 3’992.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3’995.61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’946.46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0.122 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’049.23 Punkten berechnet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 24.06.2026, mit 3’883.02 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’653.44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2.09 Prozent auf 31.32 EUR), Sartorius vz (+ 1.82 Prozent auf 257.60 EUR), PVA TePla (+ 1.66 Prozent auf 31.82 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.42 Prozent auf 27.21 EUR) und QIAGEN (+ 1.40 Prozent auf 39.05 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil OHB SE (-5.56 Prozent auf 166.60 EUR), Nordex (-3.98 Prozent auf 39.10 EUR), Infineon (-3.33 Prozent auf 56.62 EUR), HENSOLDT (-3.30 Prozent auf 76.68 EUR) und Siltronic (-2.86 Prozent auf 74.75 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1’869’597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210.434 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch