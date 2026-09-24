DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

QIAGEN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30.90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 323.601 QIAGEN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 43.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’144.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.45 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 9.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch