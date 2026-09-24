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Lukratives QIAGEN-Investment? 24.09.2026 10:02:04

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verdienen können.

QIAGEN
37.04 CHF 2.69%
Kaufen Verkaufen

QIAGEN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30.90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 323.601 QIAGEN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 43.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’144.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.45 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 9.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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12:31 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’314.13 8.98 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’943.34 24.09.2026 16:14:39
Long 13’327.51 19.61 SLBIBU
Long 13’022.49 13.78 SE2BZU
Long 12’472.17 8.98 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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