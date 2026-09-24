Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0.61 Prozent auf 3’987.23 Punkte nach. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561.416 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.492 Prozent tiefer bei 3’992.07 Punkten, nach 4’011.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3’979.09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’995.61 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0.279 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, notierte der TecDAX bei 4’049.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’883.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’653.44 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.01 Prozent zu Buche. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1.04 Prozent auf 27.11 EUR), ATOSS Software (+ 0.77 Prozent auf 91.60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0.66 Prozent auf 151.40 EUR), QIAGEN (+ 0.62 Prozent auf 38.75 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0.14 Prozent auf 71.80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.15 Prozent auf 30.48 EUR), HENSOLDT (-3.10 Prozent auf 76.84 EUR), OHB SE (-2.61 Prozent auf 171.80 EUR), PVA TePla (-2.17 Prozent auf 30.62 EUR) und SMA Solar (-1.63 Prozent auf 57.50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 221’231 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 210.434 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch