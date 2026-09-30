QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 18:00:38
QIAGEN-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der QIAGEN-Aktie vorgenommen.
1 Experte stuft die QIAGEN-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von QIAGEN mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,50 EUR beziffert, während der aktuelle QIAGEN-Kurs an der Börse XETRA bei 38,72 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|47,00 EUR
|21,38
|24.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|3,31
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
10:02
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|QIAGEN-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Buy für QIAGEN-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX im Minus - nahe 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.