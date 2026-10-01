DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das QIAGEN-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48.76 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.051 QIAGEN-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 89.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.25 Prozent verringert.

Am Markt war QIAGEN jüngst 9.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch