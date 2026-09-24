Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 0.2%  SPI 19’761 0.0%  Dow 51’294 -0.4%  DAX 25’387.8200 -0.1%  Euro 0.9424 0.3%  EStoxx50 6’298 0.0%  Gold 4’254 -0.8%  Bitcoin 70’008 0.6%  Dollar 0.8288 0.5%  Öl 106 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
Daimler Truck-Aktie im Minus: Konzern beliefert Logistikriesen
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Suche...
ETF Sparplan

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 24.09.2026 12:26:23

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus

TecDAX-Handel am Mittag.

freenet
22.28 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.44 Prozent schwächer bei 3’954.25 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 561.416 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.492 Prozent auf 3’992.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’946.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’995.61 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.551 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4’049.23 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der TecDAX bei 3’883.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’653.44 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.10 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1.76 Prozent auf 31.22 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.49 Prozent auf 27.23 EUR), PVA TePla (+ 0.58 Prozent auf 31.48 EUR), Sartorius vz (+ 0.55 Prozent auf 254.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.27 Prozent auf 38.62 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Infineon (-4.32 Prozent auf 56.04 EUR), HENSOLDT (-3.93 Prozent auf 76.18 EUR), Siltronic (-3.57 Prozent auf 74.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.46 Prozent auf 30.70 EUR) und TeamViewer (-3.18 Prozent auf 6.25 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’047’440 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 210.434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.2333 42.90 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten