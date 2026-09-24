Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.44 Prozent schwächer bei 3’954.25 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 561.416 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.492 Prozent auf 3’992.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’946.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’995.61 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.551 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4’049.23 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der TecDAX bei 3’883.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’653.44 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.10 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1.76 Prozent auf 31.22 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.49 Prozent auf 27.23 EUR), PVA TePla (+ 0.58 Prozent auf 31.48 EUR), Sartorius vz (+ 0.55 Prozent auf 254.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.27 Prozent auf 38.62 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Infineon (-4.32 Prozent auf 56.04 EUR), HENSOLDT (-3.93 Prozent auf 76.18 EUR), Siltronic (-3.57 Prozent auf 74.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.46 Prozent auf 30.70 EUR) und TeamViewer (-3.18 Prozent auf 6.25 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’047’440 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 210.434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch