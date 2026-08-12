QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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12.08.2026 13:43:44
QIAGEN-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
DZ BANK hat eine eingehende Analyse der QIAGEN-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Wachstumssäulen" des Spezialisten für Probenvorbereitung und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik entwickelten sich deutlich besser als das Konzernwachstum.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die QIAGEN-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 13:19 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.3 Prozent auf 36.58 EUR. 74’148 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 10.6 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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