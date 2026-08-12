Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’820 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’416 1.1%  Bitcoin 51’557 0.0%  Dollar 0.8136 0.3%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Suche...

QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktieneinstufung 12.08.2026 13:43:44

QIAGEN-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

QIAGEN-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

DZ BANK hat eine eingehende Analyse der QIAGEN-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

QIAGEN
34.63 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Wachstumssäulen" des Spezialisten für Probenvorbereitung und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik entwickelten sich deutlich besser als das Konzernwachstum.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die QIAGEN-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 13:19 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.3 Prozent auf 36.58 EUR. 74’148 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 10.6 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten