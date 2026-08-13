DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurden QIAGEN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren QIAGEN-Anteile 44.45 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hat, hat nun 224.988 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’333.56 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 12.08.2026 auf 37.04 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 16.66 Prozent.

Der Börsenwert von QIAGEN belief sich jüngst auf 7.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch