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17.06.2026 09:10:42
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese dürften sich im Rahmen der eigenen Vorgaben des Diagnostikspezialisten bewegen, prognostizierte Jan Koch am Mittwoch. Einfuhrzölle und die Konsolidierung der jüngst abgeschlossenen Übernahme von Parse dürften auf die Profitabilität gedrückt haben./bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.05 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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