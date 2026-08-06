DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43.96 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22.749 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 36.37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 827.38 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17.26 Prozent abgenommen.

Der QIAGEN-Wert an der Börse wurde auf 7.55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch