PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
27.14CHF
-0.13CHF
-0.47 %
10:54:55
BRXC
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05.11.2026 10:09:19
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Hightech-Unternehmens sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Auftragseingang liege über den Erwartungen./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.68 €
|
Abst. Kursziel*:
67.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.16%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
10:02
|TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla mit wiederholt starkem Auftragseingang (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla Reports Another Strong Increase in Order Intake (EQS Group)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|10:09
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|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
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|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|27.14
|-0.47%
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Nemetschek Overweight
|09:25
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JP Morgan Chase & Co.
HelloFresh Neutral
|09:19
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Bernstein Research
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