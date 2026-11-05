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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

27.14
CHF
-0.13
CHF
-0.47 %
10:54:55
BRXC
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05.11.2026 10:09:19

PVA TePla Buy

PVA TePla
27.14 CHF -0.47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Hightech-Unternehmens sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Auftragseingang liege über den Erwartungen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.68 € 		Abst. Kursziel*:
67.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.16%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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