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TecDAX-Kursentwicklung 17.08.2026 09:28:53

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Das macht der TecDAX am Morgen.

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Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.01 Prozent schwächer bei 4’105.39 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 568.683 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.095 Prozent schwächer bei 4’101.98 Punkten in den Handel, nach 4’105.87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’115.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’098.50 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Wert von 3’770.35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 3’795.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’766.08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13.27 Prozent aufwärts. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 3.53 Prozent auf 90.80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.81 Prozent auf 85.85 EUR), Infineon (+ 2.64 Prozent auf 63.36 EUR), AIXTRON SE (+ 2.37 Prozent auf 42.25 EUR) und PVA TePla (+ 1.94 Prozent auf 31.60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-1.91 Prozent auf 6.68 EUR), HENSOLDT (-1.83 Prozent auf 94.32 EUR), Sartorius vz (-1.60 Prozent auf 233.70 EUR), ATOSS Software (-1.31 Prozent auf 90.10 EUR) und QIAGEN (-1.29 Prozent auf 36.81 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 260’758 Aktien gehandelt. Mit 207.918 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.72 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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