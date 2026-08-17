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Index-Performance im Blick 17.08.2026 09:28:53

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

PATRIZIA
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Am Montag bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.05 Prozent stärker bei 18’642.24 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94.796 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.161 Prozent auf 18’663.54 Punkte an der Kurstafel, nach 18’633.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’634.60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’663.54 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 18’250.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 18’365.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der SDAX bei 17’022.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.41 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 3.47 Prozent auf 268.00 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.54 Prozent auf 7.67 EUR), Vincorion (+ 2.38 Prozent auf 22.78 EUR), PNE (+ 2.07 Prozent auf 7.41 EUR) und PVA TePla (+ 1.94 Prozent auf 31.60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil TeamViewer (-1.91 Prozent auf 6.68 EUR), Sixt SE St (-1.64 Prozent auf 71.95 EUR), pbb (-1.61 Prozent auf 3.55 EUR), GFT SE (-1.54 Prozent auf 22.40 EUR) und Südzucker (-1.34 Prozent auf 11.78 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 72’330 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.403 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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