HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
17.08.2026 09:28:53
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart
Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.
Am Montag bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.05 Prozent stärker bei 18’642.24 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94.796 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.161 Prozent auf 18’663.54 Punkte an der Kurstafel, nach 18’633.51 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’634.60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’663.54 Zählern.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 18’250.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 18’365.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der SDAX bei 17’022.94 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.41 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 3.47 Prozent auf 268.00 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.54 Prozent auf 7.67 EUR), Vincorion (+ 2.38 Prozent auf 22.78 EUR), PNE (+ 2.07 Prozent auf 7.41 EUR) und PVA TePla (+ 1.94 Prozent auf 31.60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil TeamViewer (-1.91 Prozent auf 6.68 EUR), Sixt SE St (-1.64 Prozent auf 71.95 EUR), pbb (-1.61 Prozent auf 3.55 EUR), GFT SE (-1.54 Prozent auf 22.40 EUR) und Südzucker (-1.34 Prozent auf 11.78 EUR) unter Druck.
Die teuersten SDAX-Konzerne
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 72’330 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.403 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
SDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:07
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Kauf (EQS Group)
|
09:07
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy (EQS Group)
|
09:04
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, sell (EQS Group)
|
09:04
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Verkauf (EQS Group)
|
11.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’591.83
|-0.22%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.